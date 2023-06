Frankrijk: Franse nucleaire energie is niet onderhandelbaar

vrijdag 9 juni 2023 , 0:34

PARIJS (ANP/AFP) - Franse nucleaire energie is niet onderhandelbaar. Dat zei de Franse minister van Financiën Bruno le Maire donderdag in de nasleep van de onenigheid tussen Duitsland en Frankrijk over de rol van nucleaire energie in Europa.

Tot ergernis van Berlijn dringt Parijs er op aan nucleaire energie een hoofdrol te geven in de Europese plannen om meer groene technologie in Europa te produceren.

"Frankrijk zal de competitieve voordelen verbonden aan nucleaire energie niet opgeven", zei Le Maire bij het afsluiten van een jaarlijkse conferentie van de elektriciteitssector. Frankrijk heeft 56 nucleaire reactoren die normaliter in zo'n 70 procent van de Franse energiebehoefte voorzien.

Op dezelfde bijeenkomst bevestigde de Duitse staatssecretaris voor Economische Zaken Stefan Wenzel eerder dat Frankrijk en Duitsland "vaak verschillende benaderingen hebben in energiepolitiek, zeker voor wat betreft nucleaire energie".

Wenzel zei verder dat Duitsland andere alternatieven voor energie gewonnen uit fossiele brandstof door andere Europese lidstaten accepteert. "Wat we niet kunnen accepteren is dat nucleaire energie gedefinieerd wordt als hernieuwbaar."

In april schakelde Duitsland zijn laatste drie kernreactoren uit.

