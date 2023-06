VluchtelingenWerk: vraag of asieldeal leidt tot eerlijke verdeling

vrijdag 9 juni 2023 , 7:15

Bron: flickr/Takver

DEN HAAG (ANP) - VluchtelingenWerk Nederland vindt het goed dat de EU-landen er "eindelijk in zijn geslaagd" om tot een overeenkomst te komen over het asielbeleid. Toch vraagt de hulporganisatie zich af of het akkoord voor een eerlijke verdeling zal zorgen. Donderdag werd overeenstemming bereikt na een jarenlange patstelling over het opvangen, terugsturen en verdelen van asielzoekers.

"Europa erkent hiermee dat de druk op de zuidelijke landen al jaren veel te hoog is", zegt VluchtelingenWerk. "Tegelijkertijd vragen wij ons af of dit migratieakkoord die landen de verlichting zal brengen die nodig is."

In de nieuwe afspraken worden onder meer migranten uit veilige landen al aan de Europese buitengrens beoordeeld. Asielzoekers die weinig kans maken om te blijven, kunnen dan meteen worden vastgezet of teruggestuurd. 'Aankomstlanden' als Italië en Griekenland zijn voortaan verzekerd van de hulp van andere lidstaten. Die nemen een aantal asielzoekers over, of kopen die plicht af als ze daar niet aan willen.

VluchtelingenWerk Nederland stelt dat daarmee een eventueel verzoek om solidariteit eenvoudig kan worden afgekocht. Daarom vraagt de organisatie zich af "of het akkoord ook echt zal leiden tot een eerlijker verdeling".

