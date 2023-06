Regeringspartijen blij met asieldeal EU: cruciale stap

vrijdag 9 juni 2023 , 7:34

DEN HAAG (ANP) - De regeringspartijen in de Tweede Kamer zijn blij met de asieldeal die de EU-lidstaten na jaren onenigheid hebben gesloten. VVD'er Ruben Brekelmans vindt het voor Nederland "een positief akkoord". Don Ceder van de ChristenUnie spreekt van "een cruciale stap".

Strengere grensprocedures, snellere terugkeer van veiligelanders, herstel van het Dublin-akkoord, en ruimte voor migratiedeals met derde landen", somt Brekelmans de voordelen van de deal op, "Met deze regels kan de asielinstroom naar Nederland worden verlaagd."

Ceder benadrukt het belang van samenwerking. "Zoals langer aangegeven is Europees de weg voorwaarts om een eerlijker verdeelsysteem en meer grip op migratie te krijgen."

D66'er Anne-Marijke Podt spreekt van een "doorbraak" en noemt het "ontzettend goed nieuws" dat de EU-landen het eens zijn geworden. "Europese samenwerking gaat zo zorgen voor meer grip op migratie en eerlijker verdeling van vluchtelingen door Europa."

"Dit helpt enorm", zegt CDA-Kamerlid Bart van den Brink bij het televisieprogramma Op1. "We moeten niet denken dat we in Nederland de problemen van de wereld kunnen oplossen, we zullen dat Europees moeten doen." Wel benadrukt hij dat nog veel meer stappen nodig zijn. "We moeten de buitengrens helemaal dicht zien te krijgen."

Laurens Dassen van de pro-Europese oppositiepartij Volt is veel minder enthousiast. Hij spreekt van een "beschamend akkoord dat niks oplost". Dassen vindt het "teleurstellend dat landen de noodzakelijke solidariteit kunnen afkopen". Het akkoord zal volgens hem niet zorgen voor grip op migratie.

GroenLinks is al net zo kritisch. "De EU-ministers pretenderen een oplossing te hebben gevonden, maar wat ze daadwerkelijk doen is het falende asielbeleid verergeren", aldus Europarlementariër Tineke Strik. Zij noemt het akkoord "een schaamteloze illustratie van waar de EU-landen op dit moment voor staan: geen solidariteit, geen verantwoordelijkheid, geen waardige asielprocedure".

