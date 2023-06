EU-landen bereiken doorbraak over asielbeleid

vrijdag 9 juni 2023 , 7:00

gewijzigd

Bron: Copyright Frontex

LUXEMBURG (ANP) - De EU-landen zijn het na een jarenlange patstelling eens geworden over het opvangen, terugsturen en verdelen van asielzoekers. Ze moeten nu nog wel overeenstemming bereiken met het Europees Parlement.

Een meerderheid van de 27 lidstaten, waaronder Nederland, kan zich vinden in de nieuwe afspraken. Alleen Polen en Hongarije stemden tegen. Vier andere oostelijke lidstaten en Malta onthielden zich van stemming.

De nieuwe afspraken regelen onder meer het al aan de Europese buitengrens beoordelen van migranten uit veilige landen. Asielzoekers die weinig kans maken om te mogen blijven kunnen dan meteen worden vastgezet en uiteindelijk teruggestuurd. Dat moet hen ontmoedigen om nog naar Europa af te reizen.

'Aankomstlanden' als Italië en Griekenland zijn voortaan verzekerd van de hulp van andere lidstaten. Die nemen een aantal asielzoekers over, of kopen die plicht af als ze daar niet aan willen. Voor Nederland zou dat neerkomen op het opnemen van een kleine 1500 asielzoekers of het inleggen van hooguit 30 miljoen euro.

Italië kreeg bovendien gedaan dat het, en andere lidstaten die dat willen trouwens ook, een onwelkome asielzoeker naar meer landen mag terugsturen. Dat kan niet alleen naar bijvoorbeeld diens geboorteland, maar zou ook het land kunnen zijn van waaruit ze de reis naar Europa hebben ondernomen. Tegenpool Duitsland zwichtte. Berlijn liet ook al de wens los dat gezinnen met kinderen niet zouden mogen worden vastgezet na de screening aan de buitengrens.

Door zulke tegenstellingen lukte het de EU-landen jarenlang niet om tot een gezamenlijk asielbeleid te komen. Vooral zuidelijke landen als Italië en Griekenland klaagden dat de anderen het hen alleen laten opknappen. Nederland en andere West-Europese lidstaten wilden pas helpen als de 'aankomstlanden' asielzoekers zelf opvangen en niet meer laten doorreizen naar hun voorkeursland, zoals ooit is afgesproken. Oost-Europese landen als Hongarije weigeren hoegenaamd om migranten over te nemen.

Dat het nu toch is gelukt een compromis te vinden, is "historisch", vinden verscheidene van de 27 migratieministers die het akkoord donderdag wisten te sluiten. Zodra ze het ook eens zijn met het Europees Parlement, kunnen de nieuwe afspraken ingaan.

Het kabinet benadrukte de afgelopen tijd een en andermaal het belang van een Europees asielakkoord om de Nederlandse asielopvang overeind te kunnen houden. Zou dat niet lukken en de druk op de opvang weer oplopen, dan staat ook het voortbestaan van de hierover verdeelde regeringscoalitie al gauw op het spel.

