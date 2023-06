Herziene cijfers Eurostat: economie eurozone in recessie

donderdag 8 juni 2023 , 12:38

gewijzigd

LUXEMBURG (ANP) - De economie van de eurozone is in het eerste kwartaal van dit jaar onverwacht in een recessie beland. Volgens herziene cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat kromp de economie van het eurogebied met 0,1 procent ten opzichte van een kwartaal eerder. Ook wordt nu een krimp van 0,1 procent voor het vierde kwartaal van 2022 gemeld door het statistiekbureau.

Bij twee kwartalen van krimp op rij wordt door economen van een technische recessie gesproken. Volgens Eurostat hangt de krimp vooral samen met zwakkere consumentenbestedingen en lagere overheidsuitgaven.

Economen zagen de forse bijstelling van de cijfers niet aankomen, blijkt uit een recente peiling door persbureau Bloomberg. Bij een eerdere raming door Eurostat werd nog een groei van 0,1 procent in het eerste kwartaal gemeld en was sprake van economische stagnatie in het vierde kwartaal van vorig jaar.

ING-econoom Bert Colijn schrijft in een commentaar dat de krimpcijfers dusdanig klein zijn dat er beter kan worden gesproken van een "brede stagnatie" van de economie. Hij wijst erop dat de arbeidsmarkt dusdanig sterk is dat er niet van een harde recessie kan worden gesproken.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) had eerder al gemeld dat de Nederlandse economie in het eerste kwartaal met 0,7 procent is gekrompen. Het CBS schreef de economische neergang vooral toe aan de afzwakkende wereldhandel, waardoor de export afnam. In het vierde kwartaal groeide de economie van Nederland nog met 0,4 procent.

In Duitsland, de grootste economie van Europa, kromp de economie in de eerste drie maanden met 0,3 procent. In het vierde kwartaal was al een neergang met 0,5 procent te zien.

Voor de gehele Europese Unie werd in het eerste kwartaal een groei van 0,1 procent opgetekend door Eurostat. Dat was nog een min van 0,2 procent in het voorgaande kwartaal.

Delen

Terug naar boven