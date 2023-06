Canada krijgt EU-hulp bij bestrijding bosbranden

donderdag 8 juni 2023 , 14:42

Bron: flickr/Tim J Keegan

BRUSSEL (ANP/AFP) - De Europese Unie gaat Canada helpen bij de bestrijding van de aanhoudende bosbranden in het land, na een verzoek van de regering in Ottawa. Dat heeft Europese Commissie-voorzitter Ursula von der Leyen bekendgemaakt.

Canada heeft een beroep gedaan op het EU-mechanisme voor civiele bescherming. "We reageren snel", meldt Von der Leyen op Twitter. Zij laat ook weten dat Frankrijk, Portugal en Spanje de hulp van meer dan 280 brandweerlieden aanbieden. "Meer volgt." Canada krijgt ook al hulp van bijna duizend brandweerlieden uit de Verenigde Staten, Mexico, Australië, Nieuw-Zeeland en Zuid-Afrika.

Er gaat ook een expert van het Coördinatiecentrum voor respons in noodsituaties (ERCC) naar Canada om te helpen bij de coördinatie van de Europese hulp. Dat centrum blijft in nauw contact met de Canadese autoriteiten en staat klaar om verdere hulp te leveren, aldus de Europese Commissie.

Er woeden nu ruim vierhonderd branden in de bossen van Canada. Sinds mei is daar al een oppervlakte van ongeveer 4,1 miljoen hectare in de as gegaan, een gebied net zo groot als Nederland. Meer dan 20.000 mensen zijn geëvacueerd en de rook veroorzaakt overlast voor veel mensen in het land en in het noordoosten van de VS. Volgens de Canadese premier Justin Trudeau is het huidige bosbrandseizoen de ergste in de geschiedenis van zijn land.

"We zien steeds meer en meer van deze branden vanwege klimaatverandering", aldus Trudeau. Hij belooft dat de regering zich blijft inzetten om de opwarming van de aarde en de gevolgen ervan aan te pakken. Klimaatverandering heeft in de afgelopen jaren ook geleid tot hevige bosbranden in Europa. De EU bereidt zich voor op een droge en warme zomer met naar verwachting opnieuw veel bosbranden.

