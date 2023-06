Consumenten klagen bij EU over cryptoreclames op sociale media

donderdag 8 juni 2023 , 11:29

BRUSSEL (ANP/RTR) - Socialemediaplatformen als Instagram, YouTube, TikTok en Twitter kunnen mogelijk te maken krijgen met strengere regelgeving voor advertentie over cryptovaluta. De Europese consumentengroep BEUC heeft namelijk een klacht ingediend bij de Europese Commissie en de consumentenautoriteiten over de misleidende promotie van digitale munten als bitcoin en ether op de onlineplatformen.

BEUC stelde in de aanklacht dat de verspreiding van misleidende advertenties van cryptomunten op socialemediaplatforms een oneerlijke handelspraktijk is. Het stelt consumenten bloot aan ernstige schade, zoals het verlies van aanzienlijke geldbedragen. Naast advertenties gebeurt dit volgens de consumentengroep ook door misleidende boodschappen van influencers op sociale media.

De consumentengroep wil dat het Europese Consumer Protection Cooperation Network optreedt tegen socialemediabedrijven. Het samenwerkingsorgaan van nationale toezichthouders zou een strenger advertentiebeleid voor cryptovaluta moeten eisen op sociale media, om misleiding door bijvoorbeeld influencers te voorkomen. Ook moet de Europese consumentenautoriteit samenwerken met de Europese toezichthouders voor financiële diensten om ervoor te zorgen dat de platforms hun advertentiebeleid met betrekking tot crypto's daadwerkelijk aanpassen.

De Europese Unie heeft vorige maand de zogeheten Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCa) aangenomen, een wet met strengere regels voor crypto's. Die wet is volgens BEUC-directeur Monique Goyens echter niet van toepassing op de socialemediabedrijven die profiteren van de reclames voor crypto ten koste van consumenten. Consumentenorganisaties in Denemarken, Frankrijk, Griekenland, Italië, Litouwen, Portugal, Slowakije en Spanje hebben zich aangesloten bij de klacht.

De Britse financiële toezichthouder FCA kondigde donderdag aan dat reclames voor cryptoproducten of -diensten in het Verenigd Koninkrijk vanaf 8 oktober een duidelijke risicowaarschuwing moeten bevatten dat consumenten "geen bescherming mogen verwachten als er iets misgaat en al hun geïnvesteerde geld kunnen verliezen". Ook moeten bedrijven een afkoelingsperiode hanteren voor consumenten die voor het eerst in crypto's investeren.

De stappen volgen op de ineenstorting van cryptobeurs FTX vorig jaar. Ook hebben heeft de Amerikaanse toezichthouder SEC deze week de cryptobeurzen Coinbase en Binance aangeklaagd wegens het schenden van de regels voor beurshandel en misleiding van beleggers en toezichthouders.

