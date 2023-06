Christendemocraten in EP op ramkoers met Timmermans

donderdag 8 juni 2023 , 8:22

Bron: The Council of the European Union

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie intimideert Europarlementariërs die kritisch zijn over de door vicevoorzitter Frans Timmermans voorgestelde Natuurherstelwet. Dat zei een aantal christendemocraten, onder wie CDA-delegatieleider Esther de Lange, op een persconferentie in Brussel.

Kritische parlementsleden zijn volgens de Duitse Christine Schneider (CDU) in het kantoor van Timmermans "bedreigd". De Europese Commissie zou ook lobbyisten hebben aangestuurd met een pakket aanwijzingen over hoe ze Europarlementariërs mogelijk konden ompraten. De Lange zei dat ze zich "niet gauw bedreigd" voelde, maar dat dergelijke methoden "heel serieus" worden genomen.

De Europese Commissie ontkent de aantijgingen van bedreiging of chantage. De "bedreiging" zou betrekking hebben op een gesprek waarin Timmermans zou hebben verklaard geen enkel wetsvoorstel meer in te dienen dat goed is voor de boeren als de politici niet zouden instemmen met de Natuurherstelwet.

De in de Europese Volkspartij (EVP) verenigde christendemocraten eisen dat Timmermans zijn Natuurherstelwet intrekt. Ze hebben "serieuze en structurele bezwaren" tegen het wetsvoorstel. De EVP heeft zich teruggetrokken uit de onderhandelingen over de kwestie met andere partijen in de milieucommissie van het EU-parlement.

Die stemt volgende week over de voorstellen en speelt een cruciale rol. Zowel de lidstaten als het Europees Parlement moeten de wet goedkeuren. Eerder al hebben de landbouwcommissie en de visserijcommissie van het EU-parlement Timmermans' voorstel verworpen. De milieuministers van de lidstaten komen 20 juni bijeen om hun positie te bepalen.

Timmermans heeft eerder gewaarschuwd dat er geen nieuwe versie komt, maar het verzet tegen zijn voorstellen om de natuur te herstellen neemt steeds meer toe. Achter de schermen zou wel aan mogelijke aanpassingen worden gewerkt. Nederlandse politici, boeren en bedrijven maken al langer bezwaar tegen de wet die nauwelijks ruimte zou overlaten om te boeren en te bouwen, zoals eerder al door de stikstofregels gebeurde.

Het wetsvoorstel verplicht de uitbreiding van bestaande natuurgebieden en verbiedt dat natuur binnen en buiten de al beschermde Natura 2000-gebieden verslechtert. De Lange wil dat er een gedegen analyse komt naar de gevolgen van de beoogde verordening voor bijvoorbeeld de voedselvoorziening en de levensstandaard voor boeren. Volgens haar spiegelt Timmermans een te rooskleurig beeld voor.

