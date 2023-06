Europese Commissie doet inval bij kunstgrasbedrijf TenCate

woensdag 7 juni 2023 , 17:30

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie heeft een inval gedaan bij kunstgrasproducent TenCate Grass uit Nijverdal. Dat laat topman Michael Vogel van het bedrijf weten aan het ANP. Het onaangekondigde bezoek maakt deel uit van een breder onderzoek naar mogelijke kartelvorming door producenten van kunstgras voor sportvelden. Daarvoor zijn in verscheidene lidstaten van de Europese Unie invallen gedaan.

Vogel zegt dat TenCate Grass meewerkt aan het onderzoek. Verder onthoudt hij zich van commentaar.

De Europese Commissie is bezorgd over mogelijke overtredingen van wetten tegen kartelvorming of andere soorten van misbruik van marktmacht. Dat er invallen plaatsvinden, betekent niet automatisch dat de betrokken bedrijven ook schuldig zijn, benadrukt het dagelijks EU-bestuur. Bij welke andere bedrijven of in welke landen de overige invallen plaatsvonden, maakte de Europese Commissie niet bekend.

De EU-boete voor het overtreden van kartelregels kan oplopen tot 10 procent van de totale jaaromzet van een bedrijf. Bedrijven die betrokken zijn geweest bij geheime kartelvorming en daar melding van maken en meewerken met het onderzoek van de Europese Commissie kunnen wel immuniteit of een flinke verlaging van boetes krijgen.

TenCate Grass komt voort uit de Overijsselse producent van hoogwaardige materiaal- en textielsoorten TenCate. Nadat investeerders dat bedrijf in 2016 hadden overgenomen en van de beurs in Amsterdam gehaald, ging de kunstgrasproducent verder als zelfstandig opererende onderneming.

TenCate Grass heeft dochterondernemingen die actief zijn in Europa, de Verenigde Staten en Azië. Dat zijn bijvoorbeeld Greenfields en CSC Sport. Dat laatste bedrijf prijst zich aan als "Nederlandse marktleider" in het ontwerpen en aanleggen van sportvelden met kunstgras.

