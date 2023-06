EU pakt Polen aan om 'Ruslandwet' die oppositie zou smoren

woensdag 7 juni 2023 , 13:13

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie begint een nieuwe strafprocedure tegen Polen wegens een nieuwe wet die volgens de Poolse oppositie tegen haar is gericht. Die kan Polen voor de hoogste Europese rechter brengen. Dan dreigen boetes en dwangsommen.

De nieuwe Poolse wet is bedoeld om Russische invloed in Polen tegen te gaan, zegt de regering in Warschau. Zij wil onder meer een commissie instellen die zetbazen van het Kremlin kan uitsluiten van overheidsfuncties. Maar de oppositie, die bij de verkiezingen van volgend jaar na jaren weer de macht hoopt over te nemen, klaagt dat zij het echte mikpunt is. Honderdduizenden mensen demonstreerden afgelopen weekend tegen de wet, waarop de regering aankondigde die wet aan te passen.

De commissie zet nu de eerste stap in een zogeheten inbreukprocedure, zegt Eurocommissaris Valdis Dombrovskis. Polen krijgt twee maanden de tijd om tekst en uitleg te geven over de wet en eventueel bij te draaien. Als het antwoord uitblijft of onbevredigend is, stelt de commissie het land officieel in gebreke en krijgt het doorgaans nog twee maanden de tijd om de zaak recht te zetten. Gebeurt dat niet, dan kan de commissie naar het Europees Hof van Justitie stappen.

