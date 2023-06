EU: dambreuk is toppunt van Russische aanvallen op burgerdoelen

dinsdag 6 juni 2023 , 16:21

Bron: The Council of the European Union

BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie legt de verantwoordelijkheid voor de verwoesting van een belangrijke Oekraïense stuwdam bij Rusland. De dambreuk "vertegenwoordigt een nieuwe dimensie van Russische wreedheden" en is mogelijk een oorlogsmisdaad, zegt buitenlandchef Josep Borrell.

Door het bezwijken van de dam in de Dnipro-rivier, in de nacht van maandag op dinsdag, lopen honderdduizenden mensen stroomafwaarts gevaar. "De Russische aanvallen tegen essentiële civiele infrastructuur van Oekraïne hebben vandaag een ongekend niveau bereikt", stelt Borrell. De EU veroordeelt de daad "in de sterkst mogelijke bewoordingen" en wijst erop dat het bestoken van zulke voorzieningen op een oorlogsmisdaad kan neerkomen. De unie is vastbesloten om alle bevelhebbers, plegers en medeplichtigen van oorlogsmisdaden voor het gerecht te brengen, herhaalt hij.

Borrell en de meeste bondgenoten van Oekraïne laten nog in het midden wat er precies met de stuwdam is gebeurd. Ze rekenen Rusland de verwoestende dambreuk aan, maar zeggen niet met zoveel woorden dat Rusland de dam heeft opgeblazen of op een andere manier moedwillig heeft doorgestoken.

