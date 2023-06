WHO wil Europese coronareispas als model voor rest van de wereld

maandag 5 juni 2023 , 14:58

BRUSSEL (ANP) - De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) gaat het Europese coronareisbewijs delen met de rest van de wereld. Het digitale certificaat heeft zich volgens de WHO en de Europese Unie bewezen tijdens de corona-epidemie. Het zou bij een volgende pandemie veel breder dienst kunnen doen, maar er ook bij kunnen helpen dat bijvoorbeeld vluchtelingen bij hun medische gegevens kunnen.

De EU voerde het Covid-certificaat, dat werkt met een QR-code, tijdens de coronapandemie in om reizen weer mogelijk te maken. Veel landen legden na de uitbraak het grensverkeer stil en wilden pas weer reizigers toelaten als ze konden vaststellen dat die geen besmettingsgevaar opleverden. Naast de EU-lidstaten sloten ook tientallen andere landen zich aan.

De WHO wil de technologie en de kennis achter het reisbewijs gebruiken als basis voor een "wereldwijd gezondheidscertificatiesysteem". De Europese vinding moet een voor alle WHO-lidstaten beschikbaar "mondiaal publiek goed" worden, zegt WHO-chef Tedros Adhanom Ghebreyesus. Hij en verantwoordelijk Eurocommissaris Stella Kyriakides spreken van "een mijlpaal". Ze bezweren dat de privacy beschermd blijft.

Met het Covid-certificaat kan de eigenaar aantonen dat de kans klein is dat hij het coronavirus bij zich draagt. Dat kan dankzij een inenting of een eerder doorgemaakte besmetting of een recente negatieve test.

