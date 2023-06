Brussel vraagt techbedrijven aan te merken wat met AI is gemaakt

maandag 5 juni 2023 , 13:49

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie vraagt internetbedrijven om met onmiddellijke ingang te vermelden of een foto, filmpje of tekst met kunstmatige intelligentie (AI) is gemaakt. Zij wil die afspraak opnemen in de vrijwillige gedragscode waaraan bijvoorbeeld Google en Meta zich houden. Dat kan "meteen", zegt verantwoordelijk Eurocommissaris Vera Jourova, terwijl officiële Europese regels pas na de zomer ingaan.

Jourova dringt al langer aan op haast met het stellen van regels voor AI, want de baanbrekende technologie zit in een stroomversnelling. Dat biedt grote kansen "maar we moeten ook de schaduwzijden benoemen", zei de Eurocommissaris, die maandag overlegt met de 44 bedrijven die de Europese gedragscode over desinformatie hebben ondertekend. Kunstmatige intelligentie tovert in luttele seconden een niet van echt te onderscheiden nepfoto tevoorschijn, of legt een politicus in een deepfakefilmpje nooit werkelijk uitgesproken woorden in de mond.

Als foto's, filmpjes of andere content het werk zijn van kunstmatige intelligentie moet dat voor iedereen duidelijk zijn, vindt Jourova. De grote techbedrijven hebben de middelen om AI-materiaal te labelen, zou Google-baas Sundar Pichai haar verzekerd hebben. Ook moeten ze bij diensten als Bard en Bingchat waarborgen inbouwen. Die moeten beletten dat kwaadwillenden de chatbots gebruiken om desinformatie te verspreiden.

De gedragscode geldt niet meer voor Twitter, dat onlangs de "fout" heeft gemaakt zijn handtekening in te trekken, constateert Jourova. Het Amerikaanse bedrijf heeft volgens haar onder nieuwe eigenaar Elon Musk "voor de confrontatie gekozen". Daarmee "trekt Twitter veel aandacht" van de Europese toezichthouders, waarschuwt de Eurocommissaris. Die zullen extra nauwgezet volgen of het bedrijf zich aan de regels houdt.

