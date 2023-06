Half miljoen Polen in Warschau protesteren tegen regering

zondag 4 juni 2023 , 16:15

WARSCHAU (ANP/AFP/RTR) - In de Poolse hoofdstad Warschau zijn volgens de gemeente een half miljoen mensen samengekomen om te protesteren tegen de regering en voor vrije verkiezingen. De oppositie, onder leiding van oud-premier en voormalig voorzitter van de Europese Raad Donald Tusk, organiseerde de demonstratie, waarvan wordt gehoopt dat het de grootste is sinds de val van de muur in 1989.

Ook elders in Polen gingen mensen de straat op. De conservatieve ex-vicepremier Roman Giertych had het over 1 miljoen demonstranten. Hij sprak op Twitter over "de grootste politieke demonstratie in de geschiedenis van Polen en een grote voorbode van de aankomende verandering."

Zondag is het 34 jaar geleden dat Polen de eerste grotendeels democratische verkiezingen hield sinds de Tweede Wereldoorlog. Betogers dragen vlaggen met teksten als "Vrij, Europees Polen" en "Europese Unie ja, PiS nee", een afkeuring van de regeringspartij Recht en Rechtvaardigheid (PiS). Veelzeggend was ook de leuze: "PiS in het pissoir."

Eind van het jaar zijn er weer verkiezingen in Polen en de oppositie maakt zich zorgen of die wel eerlijk zullen verlopen. Zo kwam de regering onlangs met een wet die 'ongeoorloofde Russische invloed' moet aanpakken. Volgens critici kan die wet gebruikt worden voor een heksenjacht op tegenstanders.

Er is veel kritiek op PiS, zowel in Polen als daarbuiten, maar de partij is ook populair omdat die zich fel anti-Russisch heeft uitgesproken. De conservatieve partij stelt zich verder op als beschermer van traditionele familiewaarden, wat zich volgens critici uit in meer homofobie in het land. De oppositie heeft bovendien kritiek op het abortusbeleid, de rechtstaat in Polen en het eenzijdige medialandschap.

Tusk ziet de hoge opkomst in Warschau als een goed teken. "Deze golf kan niet worden gestopt, de reuzen zijn opgestaan. Ik ben trots dat ik hier kan zijn en kan zeggen dat we zullen winnen!"

