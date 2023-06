Levering tanks mogelijk geraakt door besluit Zwitsers parlement

vrijdag 2 juni 2023 , 16:21

gewijzigd

BERN (ANP/DPA) - De levering van Leopard 1-tanks van Nederland, Denemarken en Duitsland aan Oekraïne wordt mogelijk geraakt door een besluit van het Zwitserse parlement, bevestigt een woordvoerder van het ministerie van Defensie. In februari meldde het ministerie dat de samenwerkende landen zeker honderd tanks zullen leveren. Die belofte komt volgens de woordvoerder niet in gevaar. Mogelijk gaat er wel een streep door een levering bovenop het genoemde aantal tanks.

In het Zwitserse lagerhuis van de volksvertegenwoordiging is een wetsvoorstel gemaakt, de 'Lex Oekraïne', om andere landen toe te staan Zwitserse wapens aan Oekraïne te leveren. Maar in een zitting van beide Kamers is dat voorstel afgeschoten.

Nederland is, zo bleek donderdag op een Europese top in Moldavië, van plan van een Zwitsers bedrijf tientallen Leopard 1-tanks te kopen om aan Oekraïne te geven. Het is met de stemming vrijdag in het Zwitserse parlement uiterst onwaarschijnlijk dat de regering in Bern er toestemming voor kan geven. Premier Mark Rutte heeft bij de Zwitsers met klem om goedkeuring gevraagd, maar het is volgens ingewijden de vraag of de koop kan worden gesloten.

De Zwitserse wet staat niet toe dat wapens worden geleverd aan landen die in oorlog zijn. Daarom mag Duitsland bijvoorbeeld geen Zwitserse munitie voor Leopard-tanks die het eerder aanschafte, aan Oekraïne leveren. Het wetsvoorstel moest een uitzondering op de regel maken, maar haalde het niet. Defensie zegt dat het ondanks het besluit van het Zwitserse parlement misschien toch mogelijk is de tanks te leveren en de opties daartoe nog te onderzoeken.

Onder de tegenstanders waren de Zwitserse Groenen en de rechtse Zwitserse Volkspartij. Beide vreesden dat het voorstel de Zwitserse neutraliteit in gevaar bracht en het land te dicht zou aanschuiven bij de militaire NAVO-alliantie.

Delen

Terug naar boven