Poolse president wil omstreden wet over invloed Rusland matigen

vrijdag 2 juni 2023 , 12:58

Bron: The Council of the European Union

WARSCHAU (ANP/RTR) - De Poolse president Andrzej Duda is bereid een wet over 'ongeoorloofde Russische invloed' na een storm van kritiek aan te passen. De wet die Russische invloed bij gezagsdragers zou moeten temperen, kan volgens onder meer de oppositie eenvoudig misbruikt worden om politieke tegenstanders van de regering uit te schakelen zonder dat dit op een juridisch onderbouwde wijze geschiedt. Ook juristen in Polen, de Europese Commissie en de VS hebben geschokt gereageerd op de wet van Duda.

Volgens Duda heeft hij in reactie op de kritiek de wet aangepast om ervoor te zorgen dat de controverses die ze oproept worden weggenomen. Hij wil bijvoorbeeld parlementariërs uitsluiten van deelname aan de negen leden tellende commissie die over Russische invloeden oordeelt. Hij wil hoger beroep mogelijk maken in een gewone rechtbank en de beroepsverboden die de wet aanvankelijk als sanctie stelde, schrappen. De commissie kan dan enkel een waarschuwing uiten dat iemand onder Russische invloed niet garant staat voor de correcte uitoefening van publieke taken.

Zondag wil de oppositie in Warschau een grote betoging houden tegen het beleid van de regering van Duda.

Delen

Terug naar boven