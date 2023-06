Politico: wangedrag en intimidatie in Europees Parlement

vrijdag 2 juni 2023 , 12:30

DEN HAAG (PDC) - Grensoverschrijdend gedrag en pesterijen komen geregeld voor in het Europees Parlement. Dat concludeert nieuwssite Politico naar aanleiding van een onderzoek op basis van tientallen interviews met betrokkenen en vertrouwelijke documenten. De machtsdynamiek tussen de Europarlementariërs en hun medewerkers zou zorgen voor een verkeerde verhouding die vaak leidt tot grensoverschrijdend gedrag.

De aard van het grensoverschrijdend gedrag loopt uiteen. Zo zijn er klachten van medewerkers over seksuele intimidatie, andere werknemers klagen over pesterijen en zelfs emotionele en psychische mishandeling. Indien medewerkers klachten indienen zou het verwerken hiervan vaak vertragingen oplopen en tot wel twee jaar duren met uiteindelijk zwakke sancties als resultaat.

In de tijd dat Roberta Metsola voorzitter is van het Europees Parlement heeft zij tegen twee Europarlementariërs dit jaar sancties aangekondigd, beide wegens psychologische intimidatie. Naar het gedrag van twee andere Europarlementariërs loopt momenteel nog een onderzoek. Dit blijkt volgens het onderzoek van Politico nu echter maar een topje van de ijsberg te zijn. Metsola heeft inmiddels opdracht gegeven om de afhandeling van klachten over grensoverschrijdend gedrag te verbeteren.

Bron: Politico.eu

