Rutte gaat landen bellen om Patriots voor Oekraïne

donderdag 1 juni 2023 , 20:17

Bron: The Council of the European Union

BULBOACA (ANP) - Nederland en de andere landen die Oekraïne aan meer Patriot-raketten willen helpen, kijken daarvoor volgens ingewijden onder meer naar Griekenland. De Europese top in Moldavië heeft nog geen concrete toezeggingen opgeleverd en een andere beoogde Europese leverancier valt waarschijnlijk af, aldus premier Mark Rutte. Maar het overredingswerk gaat de komende dagen door, verklaarde hij na afloop.

De Patriots zijn "extreem succesvol" in het neerschieten van Russische raketten, zei Rutte. Oekraïne heeft er dringend meer nodig om zich te beschermen tegen de golven van Russische luchtaanvallen. "Wij zijn druk bezig om druk te zetten op landen binnen Europa en ook daarbuiten die veel Patriot-systemen hebben om mee te gaan helpen".

Rutte wilde niet zeggen op welke landen hij mikt, "want dan voelen ze zich onder druk gezet" en dat zou volgens hem maar averechts werken. Veel mogelijke leveranciers zijn niet-Europese landen en waren dus niet bij de bijeenkomst van de Europese Politieke Gemeenschap van donderdag in Moldavië. Maar "we gaan de komende dagen ook in het telefooncircuit verder om te kijken of we andere landen ook kunnen bewegen" Patriots naar Oekraïne te sturen, zei hij na afloop van de top.

