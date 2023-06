Poolse premier veroordeelt resolutie over EU-voorzitter Hongarije

donderdag 1 juni 2023 , 18:45

BULBOACA (ANP/REUTERS) - Een resolutie van het Europees Parlement (EP) waarin het vraagtekens plaatst bij het geplande EU-voorzitterschap van Hongarije volgend jaar schendt volgens de Poolse premier Mateusz Morawiecki de afspraken in het EU-verdrag over het besturen van de Europese Unie. "Het slopen van de manier waarop de EU wordt bestuurd, is de weg naar de afgrond", zei hij op een persconferentie in Moldavië.

Het parlement stemde donderdag in Brussel met een meerderheid (442 stemmen voor, 114 tegen en 33 onthoudingen) voor de resolutie waarin het zich afvraagt hoe Hongarije van 1 juli tot 31 december volgend jaar het roterende EU-voorzitterschap op "geloofwaardige" manier zou kunnen overnemen. De Europarlementariërs vragen de lidstaten een oplossing te vinden, en dreigen anders met stappen.

De regering van premier Viktor Orbán krijgt als tijdelijk EU-voorzitter zes maanden lang veel invloed in Brussel, terwijl het land in allerlei procedures met Brussel is verwikkeld over bijvoorbeeld rechten voor minderheden, corruptie en uitholling van de rechtsstaat.

De Tweede Kamer wil dat Hongarije het voorzitterschap wordt ontnomen.

