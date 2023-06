Rutte: EU-samenwerking om migratie Tunesië terug te dringen lijkt te werken

donderdag 1 juni 2023 , 17:37

BULBOACA (ANP) - Er zijn tekenen dat de illegale migrantenstroom vanuit Tunesië naar EU-landen Malta en Italië afneemt. Volgens premier Mark Rutte lijken de lopende gesprekken met het Noord-Afrikaanse land om maatregelen te treffen effect te hebben. Maar "het is een eerste indicatie" en "we moeten zorgen dat het blijvend is", zei hij na afloop van een Europese top in Moldavië.

Rutte sprak daar met de Italiaanse premier Giorgia Meloni en de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, over de aanpak van migratie. Alle drie zien mogelijkheden in een 'migratiedeal' met Tunesië. De EU wil met het land samenwerken om mensensmokkel te bestrijden en afspreken dat Tunesië onderdanen terugneemt die naar de EU zijn gereisd zonder dat ze recht op asiel hebben. De commissie bereidt een pakket voorstellen daarover voor, met als wederdienst onder meer financiële hulp.

De komende dagen wordt het contact met Tunesië weer opgevoerd. Het "zou kunnen dat een van ons, of we er met zijn drieën naartoe gaan", zei Rutte.

Tunesië is een belangrijk transitland voor migranten die via de Middellandse Zee Europa proberen te bereiken, maar een groot aantal komt ook uit Tunesië zelf. Het land worstelt met schulden, inflatie en tekorten aan noodzakelijke goederen.

