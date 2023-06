Rusland: Westen duwt Moldavië de oorlog in

donderdag 1 juni 2023 , 14:10

BULBOACA (ANP) - Het Westen duwt Moldavië de oorlog in, waarschuwt de baas van de Russische inlichtingendienst FSB. Hij stoort zich eraan dat Moldavië gastland is van een top met alle Europese leiders behalve Rusland en bondgenoot Belarus. De top van de Europese Politieke Gemeenschap is volgens vriend en vijand bedoeld als signaal van eensgezind Europees weerwerk tegen Moskou.

"Het Westen zet Moldavië actief aan om deel te nemen aan het Oekraïense conflict", zegt Alexander Bortnikov volgens het Russische staatspersbureau Tass. Oekraïne is volgens hem al "bruggenhoofd geworden voor de oorlog tegen Rusland" van het Westen en nu zou Moldavië aan de beurt zijn.

Moldavië, dat grenst aan Oekraïne, voelt zich sinds de Russische invasie van dat land ernstig bedreigd. Het kampt met een afgescheiden regio waar Russische troepen zijn gelegerd en is erg afhankelijk van Russische energie. De Europeesgezinde regering klaagt over 'niet-militaire' aanvallen van Rusland, zoals desinformatiecampagnes en cyberaanvallen.

Om die te kunnen pareren is donderdag een Europese missie in Moldavië aan de slag gegaan. Onder anderen ICT-experts en rampbestrijdingsdeskundigen proberen het land beter te wapenen tegen 'hybride oorlogvoering'. Nederland levert ook vijf mensen. Eerder zegde de EU al militaire hulp als brandstof en medicamenten toe, al levert zij nog geen wapens.

Polen doet dat al wel. Het land stuurt wapens, munitie en materieel naar Moldavië, zegt de Poolse defensieminister.

