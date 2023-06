Rutte pleit voor meer steun aan Oekraïne, juist ook bij tegenslag

donderdag 1 juni 2023 , 11:40

BULBOACA (ANP) - Als het minder goed zou gaan voor Oekraïne in de strijd tegen Rusland moet Europa volgens premier Mark Rutte niet afhaken, maar juist meer humanitaire, financiële en militaire steun geven. Dat is de belangrijkste boodschap die Rutte in zijn speech voor de bijna vijftig Europese leiders op een top in Moldavië meegeeft, zei hij zelf bij aankomst.

Het is "onvermijdelijk" dat Oekraïne ergens in de komende maanden tegenslagen moet incasseren, betoogde Rutte bij het Mimi-wijnkasteel in het dorp Bulboaca, waar de top van de zogeheten Europese Politieke Gemeenschap plaatsvindt. Dat er een moment komt van "oei, de Russen hebben een goede zet gedaan", vreest hij. Juist dan moet Europa ferm achter Oekraïne blijven staan.

In sommige landen neemt de steun voor Oekraïne onder de bevolking geleidelijk af. Maar volgens Rutte niet in Nederland. "Ik ben zo trots op ons land", zei hij, erop wijzend dat dit conflict gaat over waarden en veiligheid. Rutte spreekt op de openingsceremonie, net als de Oekraïense president Volodymyr Zelensky.

