Alleen Nederlandse inflatie nam toe in eurozone

LUXEMBURG (ANP) - Van alle eurolanden had alleen Nederland in mei te maken met een hogere inflatie dan de voorgaande maand. In bijna alle andere landen van de eurozone stegen de prijzen minder hard dan in april. In Malta bleef de inflatie gelijk aan die van de voorgaande maand.

De gemiddelde inflatie in de eurozone kwam volgens een eerste schatting van het Europese statistiekbureau Eurostat uit op 6,1 procent, tegenover 7 procent in april. Daarbij werd energie goedkoper en stegen de prijzen voor eten, drinken en genotsmiddelen minder hard dan in de voorgaande maand.

Maar in Nederland nam de inflatie juist toe tot 6,8 procent, tegenover 5,8 procent in april. Ook de prijsstijgingen in die maand waren onverwacht sterker dan in maart. Het gaat hier om een inflatiecijfer dat volgens de Europese meetmethode is berekend, die wat afwijkt van de manier waarop het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zelf rekent.

