Alleen Nederlandse inflatie nam toe in eurozone

donderdag 1 juni 2023

ANP

LUXEMBURG (ANP) - Van alle eurolanden had alleen Nederland in mei te maken met een hogere inflatie dan de voorgaande maand. In bijna alle andere landen van de eurozone stegen de prijzen minder hard dan in april. In Malta bleef de inflatie gelijk aan die van de voorgaande maand.

De inflatie in de hele eurozone kwam volgens een eerste schatting van het Europese statistiekbureau Eurostat uit op 6,1 procent, tegenover 7 procent in april. Daarbij werd energie goedkoper en stegen de prijzen voor eten, drinken en genotsmiddelen minder hard dan in de voorgaande maand.

Maar in Nederland stegen de prijzen in doorsnee met 6,8 procent, tegenover 5,8 procent in april. Het gaat hier om een inflatiecijfer dat volgens de Europese meetmethode is berekend, die wat afwijkt van de manier waarop het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zelf rekent.

Econoom Jan-Paul van de Kerke van ABN AMRO wijst op "oververhitting" van de Nederlandse economie als mogelijk verklaring voor de nog hoge inflatie. Daarbij gaat het economisch zo goed dat bedrijven de sterke vraag naar producten of diensten niet kunnen bijbenen, wat de prijzen opdrijft. In andere landen, zoals Duitsland, zijn de economieën minder "weerbaar".

De economische krimp van Nederland in het eerste kwartaal zorgt volgens hem nog niet voor een rem op die hoge vraag. "Heel plat gezegd was die krimp het gevolg van zwakte in het buitenland. Maar de bijdrage door consumptie van huishoudens en de overheid was positief. Mensen hebben na de pandemie hun bezoekjes aan Artis of het restaurant wel ingehaald, maar misschien nog niet alle vakanties. Als je afkoeling wil, is dat niet iets wat hieruit blijkt."

Aanwijzingen voor een loon-prijsspiraal, waar hogere looneisen en sterke prijsstijgingen elkaar blijven opvolgen, heeft hij nog niet. "We zien niet dat de toegenomen loonkosten een duidelijk prijsopdrijvend effect hebben in de afzetprijzen. In de arbeidsintensieve dienstensector is de vraag ook heel hoog, dus het is niet evident dat de prijsstijgingen daar het gevolg zijn van loonkosten."

ING-econoom Marcel Klok noemt de loonstijgingen van nu nog "in de buurt van wat je verantwoord noemt". "Maar hoe lonen zich ontwikkelen is voor ons wel de grootste onzekerheid als het over inflatie gaat." Hij verwacht dat de Nederlandse inflatie in de tweede jaarhelft zal dalen, onder andere door lagere energieprijzen. "Maar dat laat onverlet dat we dit jaar nog altijd met hoge inflatie te maken hebben."

