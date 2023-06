NAVO bewaakt luchtruim tijdens Europese top Moldavië

donderdag 1 juni 2023 , 13:18

gewijzigd

BULBOACA (ANP) - De NAVO helpt Moldavië om zijn luchtruim te bewaken tijdens de Europese top in het land. De top, met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky en een kleine vijftig andere Europese leiders, vindt plaats op een wijnkasteel op een paar kilometer van de Oekraïense grens.

Moldavië is juist om zijn precaire ligging uitgekozen voor de top. Maar het valt voor het armste land van Europa, met een weinig indrukwekkende krijgsmacht, niet mee om de veiligheid van de leiders te garanderen. De NAVO springt bij met AWACS-vliegtuigen. Die patrouillevliegtuigen, die alles wat er gebeurt op honderden kilometers afstand in kaart kunnen brengen, blijven wel boven NAVO-grondgebied vliegen.

Moldavië is geen NAVO-land en kan dus niet onvoorwaardelijk rekenen op de bescherming van de VS en de andere dertig lidstaten. Maar het land is wel "een nauwe en duurzame partner" van de alliantie, zegt de woordvoerder van NAVO-chef Jens Stoltenberg.

De veertien AWACS-vliegtuigen van de NAVO patrouilleren ook vaak bij NAVO-toppen en evenementen als de Olympische Spelen. Voor de volgende NAVO-top, in Vilnius, stuurt Duitsland ook Patriot-luchtafweerraketten naar de Litouwse hoofdstad.

Delen

Terug naar boven