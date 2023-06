Zelensky: pas blij als we F-16's ook hebben gekregen

donderdag 1 juni 2023 , 10:53

gewijzigd

BULBOACA (ANP) - Oekraïne is nog niet tevreden met de training die Oekraïense piloten binnenkort van onder meer Nederland krijgen om met F-16's te vliegen. "Als we er een paar hebben, dán zijn we blij", zei de Oekraïense president Volodymyr Zelensky bij aankomst op een Europese top in Moldavië.

Oekraïne vraagt al lang dringend om moderne westerse gevechtsvliegtuigen om de strijd om het luchtruim niet van het Russische invasieleger te verliezen. Nederland en een groep andere landen willen komende zomer beginnen met het trainen van Oekraïense piloten. Dat is een eerste stap, zei defensieminister Kajsa Ollongren eerder. Het is volgens haar logisch om vervolgens te kijken of bijvoorbeeld Nederland de gevechtsvliegtuigen ook aan Oekraïne kan leveren.

Zelensky zal op de top van de Europese Politieke Gemeenschap in Moldavië, waar een kleine vijftig Europese leiders bijeen zijn, "spreken met enkele partners over de straaljagercoalitie", zei hij bij aankomst. "En over de Patriot-coalitie. Dat is ons nieuwe initiatief, dat we heel erg nodig hebben." Ook de Patriots, waarvan één batterij door Nederland en Duitsland aan Oekraïne is geleverd, spelen een belangrijke rol in het afslaan van Russische luchtaanvallen.

Ook Rutte zal op de top de vorderingen van de F-16-coalitie met medestanders bespreken, zeggen diplomaten. Maar zij verwachten niet dat nieuwe landen al op de top zullen aankondigen zich ook aan te sluiten.

