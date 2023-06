President Zelensky arriveert op Europese top in Moldavië

donderdag 1 juni 2023 , 9:27

Bron: European Commission

CHISINAU (ANP) - De president van Oekraïne Volodymyr Zelensky is gearriveerd in Moldavië om deel te nemen aan een bijeenkomst met bijna vijftig Europese leiders. De top van de zogenoemde Europese politieke gemeenschap is een signaal aan Rusland van Europese eenheid.

Zelensky werd verwelkomd door de Moldavische president Maia Sandu. Hij zal de regeringsleiders en staatshoofden tijdens de openingsceremonie van de top in het Mimi-kasteel in Bulboaca toespreken. Ook premier Mark Rutte houdt een speech.

De tweede EPC-top, een initiatief van de Franse president Emmanuel Macron dat vorig jaar in Praag werd afgetrapt, wordt met opzet in Moldavië gehouden. Het straatarme en zich door Rusland bedreigd voelende landje vroeg vorig jaar kort na de Russische invasie in Oekraïne net als dat land het EU-lidmaatschap aan.

Bij aankomst zei Zelensky dat "alle inwoners van Oekraïne Moldavië steunen". Hij bedankte Sandu ook voor de hulp van haar land aan de honderdduizenden Oekraïners die sinds de Russische inval in februari 2022 naar Moldavië zijn gevlucht. Het is voor beide landen belangrijk om te mogen toetreden tot de EU, onderstreepte hij nog eens.

Zowel de bijeenkomst zelf als de plek waar de top wordt gehouden heeft een hoge symbolische waarde. Het wijnkasteel ligt hemelsbreed nauwelijks 20 kilometer van de grens met Oekraïne. Sandu benadrukte dat Europa ook opnieuw haar steun aan Oekraïne zal uitspreken.

Delen

Terug naar boven