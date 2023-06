Grote Europese top in Moldavië signaal van eenheid naar Poetin

donderdag 1 juni 2023 , 3:30

CHISINAU (ANP) - De 27 EU-leiders en hun collega’s uit bijna alle andere Europese landen komen bijeen voor de tweede top van de zogenoemde Europese politieke gemeenschap (EPC). Die is opzettelijk in het voormalige Sovjetland Moldavië, dat vorig jaar na de Russische inval in buurland Oekraïne het EU-lidmaatschap aanvroeg.

Het piepkleine en straatarme land voelt zich ernstig bedreigd door Rusland. Het feit dat de bijna vijftig regeringsleiders en staatshoofden uit alle Europese windstreken voor een dag neerstrijken in een Moldavisch wijnkasteel is dan ook een stevige boodschap aan de Russische president Vladimir Poetin en zijn Belarussische bondgenoot: niet alleen de Europese Unie maar heel Europa staat pal achter Moldavië.

De groepsfoto die zal worden genomen van alle deelnemers zij-aan-zij, inclusief leiders uit regio’s waar het rommelt, zoals tussen Armenië en Azerbeidzjan of Servië en Kosovo, is dan ook van hoge symbolische waarde, zeggen betrokkenen. Iedereen hoopt dat ook de uitgenodigde Oekraïense president Volodymyr Zelensky erbij kan zijn.

De fel pro-Europese Moldavische president Maia Sandu noemt de top "een bewijs van groeiende eenheid op het continent" en een "veroordeling van de Russische invasie in Oekraïne".

Tussen 10.00 en 12.00 uur heet Sandu de leiders welkom in het Mimi-kasteel in Bulboaca waarna de openingsceremonie begint. Een van de sprekers is premier Mark Rutte. De speeches worden gevolgd door de groepsfoto van de leiders, in hun eigen jargon graag als ‘familiefoto’ aangeduid.

Er zijn daarna verschillende sessies en een werklunch, waar veiligheid en energie bovenaan de agenda staan. Vanaf 15.15 uur zijn volgens het programma 'de bilaterale kamers open’ en kunnen onderlinge overlegjes beginnen. EU-president Charles Michel zal naar verwachting met Armenië en Azerbeidzjan rond de tafel gaan zitten om te praten over hun langlopende conflict over Nagorno-Karabach, een enclave in Azerbeidzjan waar voornamelijk Armeniërs wonen. Premier Rutte heeft ook diverse ontmoetingen in de planning, onder meer met de Zweedse en de Spaanse premiers.

De EPC-top wordt met persconferenties en vanaf 18.00 uur een receptie afgesloten.

