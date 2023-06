Nederland dient als eerste EU-land plan voor minimumbelasting in

donderdag 1 juni 2023 , 8:32

gewijzigd

Bron: wikipedia/Giligone

DEN HAAG (ANP) - Het kabinet heeft het wetsvoorstel voor een minimumwinstbelasting naar de Tweede Kamer gestuurd. Het voorstel is een uitwerking van internationale afspraken met bijna 140 landen, en Nederland is het eerste EU-land waarin het wetsvoorstel bij het parlement is ingediend.

Het wetsvoorstel regelt dat bedrijven met een omzet van minstens 750 miljoen euro altijd op zijn minst 15 procent winstbelasting betalen. De wet moet er straks voor zorgen dat Nederland belasting kan heffen als een dochterbedrijf van een Nederlandse bv in een belastingparadijs is gevestigd.

Dit moet voorkomen dat landen een 'race naar de bodem' inzetten met steeds lagere belastingtarieven om bedrijven te lokken. Bovendien wordt belastingontwijking via andere landen moeilijker. 136 landen bereikten in oktober 2021 een belangrijk akkoord onder leiding van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. Volgens de jongste berekeningen van de OESO moeten de maatregelen overheden meer dan 200 miljard euro aan belastinginkomsten opleveren.

In Nederland betalen bedrijven met een winst tot 200.000 euro sinds dit jaar 19 procent winstbelasting. Bedrijven met een hoger bedrag onder de streep betalen bijna 26 procent.

Verantwoordelijk staatssecretaris Marnix van Rij is "blij met deze nieuwe stap die gaat leiden tot een mondiale aanpak tegen belastingontwijking". Dat is immers "een van mijn speerpunten".

Delen

Terug naar boven