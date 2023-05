Letse buitenlandminister Rinkevics wordt nieuwe president

woensdag 31 mei 2023 , 14:07

RIGA (ANP/RTR/DPA/BLOOMBERG) - Het Letse parlement heeft de huidige minister van Buitenlandse Zaken Edgars Rinkevics gekozen als nieuwe president. Hij wordt daardoor het eerste openlijk homoseksuele staatshoofd binnen de Europese Unie.

Hij volgt Egils Levits op, die zich niet herkiesbaar stelde omdat hij te weinig steun voelde binnen de coalitie. Door zijn plotselinge terugtrekking eerder deze maand was het onduidelijk welke kandidaat de meeste partijen achter zich kon krijgen. Rinkevics heeft in een derde stemronde 52 stemmen gekregen, genoeg voor een meerderheid in het honderd zetels tellende parlement.

De 49-jarige Rinkevics is al sinds 2011 de buitenlandminister van Letland, dat grenst aan Rusland. Sinds de Russische invasie in Oekraïne heeft hij zich vaak uitgesproken tegen het agressieve beleid van Rusland. Hij is daardoor populair onder de Letse bevolking.

Rinkevics maakte in 2014 bekend dat hij homoseksueel is, als eerste hoogwaardigheidsbekleder in het Baltische land met 1,9 miljoen inwoners. Nu zal hij ook het eerste staatshoofd binnen de EU zijn dat zich zodanig identificeert. Er waren al wel eerder homoseksuele premiers, zoals de Ierse Leo Varadkar en de Luxemburgse Xavier Bettel. Het is in Letland nog niet legaal om te trouwen met mensen van hetzelfde geslacht.

De president vervult in Letland vooral een ceremoniële rol, maar Rinkevics zal zijn land in zijn nieuwe rol bijvoorbeeld wel vertegenwoordigen op de NAVO-top in juli. Hij wordt op 8 juli geïnaugureerd als president.

