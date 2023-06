Europa Vandaag: wordt het wijn drinken tijdens de top in Moldavië?

donderdag 1 juni 2023 , 8:15

Bron: The Council of the European Union

Wijnen in Moldavisch kasteel

Bijna vijftig Europese regeringsleiders en staatshoofden verzamelen vandaag in het wijnkasteel van het Moldavische dorp Bulboaca. Niet voor een gezellige wijnproeverij maar voor de tweede top van de Europese politieke gemeenschap (EPG). Het is nog maar de tweede bijeenkomst van de EPG sinds de oprichting in 2022. De top is bedoeld om Europese steun te betuigen aan Oekraïne en het buurland Moldavië. Daarnaast wordt er gesproken over (cyber-)veiligheid en energie.

Bij de top in Moldavië zijn onder andere EU-buitenlandchef Josep Borrell en voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen aanwezig. Ook neemt Nederlands premier Mark Rutte deel aan de top. Rutte zal, op aanvraag van de Moldavische president Maia Sandu, een toespraak houden tijdens de opening. Ook de Oekraïense president Volodymyr Zelensky is gevraagd voor een speech tijdens de opening. Of hij fysiek of online aanwezig zal zijn, is nog een verrassing.

Bron: © PDC

Raad Transport in Luxemburg

Vandaag komen de EU-ministers van Vervoer samen in Luxemburg voor de Raad Vervoer, Telecommunicatie en Energie. Op de agenda staat als eerste de verkeersveiligheid. De ministers zullen een oriënterend debat houden over het voorstel van de Europese Commissie over het rijbewijs en de grensoverschrijdende uitwisseling van informatie over verkeersovertredingen.

Ook spreken de ministers over de verordening infrastructuur voor alternatieve brandstoffen en de verordeningen ReFuelEU Luchtvaart en FuelEU Zeevaart. In het kader van het Fit for 55-pakket. Tot slot komen nog het gemeenschappelijk Europees luchtruim, intelligente vervoerssystemen en het trans-Europese vervoersnetwerk aan bod.

Namens Nederland schuift Minister van Infrastructuur en Waterstaat, Mark Harbers aan.

Bron: European Commission

Buitenlandse inmenging en verkiezingsintegriteit

Tijdens de tweede dag van de tweedaagse plenaire week van het Europees Parlement debatteren de leden over de buitenlandse inmenging en verkiezingsintegriteit in aanloop naar de Europese verkiezingen van 2024.

De Europarlementariërs riepen op tot een gecoördineerde Europese strategie tegen buitenlandse inmenging, manipulatie van informatie en aanvallen op de democratie. De gecoördineerde strategie is vooral een antwoord op de angst voor Russische en Chinese inmenging tijdens de verkiezingen van het Europees Parlement volgend jaar. De parlementsleden willen de Europese Unie hiermee weerbaarder maken.

Europa in een oogopslag

