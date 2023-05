Prominente rol voor Rutte op grote Europese top in Moldavië

woensdag 31 mei 2023 , 13:22

Bron: The Council of the European Union

CHISINAU (ANP) - President Maia Sandu van Moldavië heeft premier Mark Rutte gevraagd een toespraak te houden bij de opening van de top donderdag van de Europese politieke gemeenschap (EPC). Volgens ingewijden is Rutte "vereerd" met het verzoek om de bijna vijftig Europese regeringsleiders en staatshoofden toe te spreken in een wijnkasteel in het Moldavische dorp Bulboaca, waar de EPC-top wordt gehouden.

Ook de Oekraïense president Volodymyr Zelensky en de Roemeense president Klaus Johannis zijn gevraagd voor een openingsspeech. Of Zelensky dat via een videoverbinding zal doen of persoonlijk naar Moldavië afreist is officieel niet bekend, al wordt zijn komst wel verwacht.

Het is ook niet bekend wat er achter het speechverzoek aan Rutte zit. De top is bedoeld om, net als aan Oekraïne, Europese steun aan Moldavië te betuigen. Er wordt ook onder meer over (cyber-)veiligheid en energie overlegd. In de middag is er ruimte voor onderlinge overlegjes.

Rutte zal naar verwachting meer landen willen aansporen zich aan te sluiten bij een coalitie van landen die Oekraïense piloten willen gaan trainen om ze vertrouwd te maken met F-16's. Nederland is een van de voortrekkers van die groep, samen met Denemarken.

