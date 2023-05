Moldavië zet beveiliging op scherp voor grootste Europese top

woensdag 31 mei 2023 , 13:17

CHISINAU (ANP) - Moldavië, het armste land van Europa en kandidaat voor het EU-lidmaatschap, maakt zich op voor het grootste politieke evenement uit zijn geschiedenis. Donderdag komen bijna vijftig Europese regeringsleiders en staatshoofden in het buurlandje van Oekraïne bijeen. Het betekent een ongeziene logistieke en veiligheidsoperatie voor het onervaren voormalige Sovjetland met een oppervlakte van ongeveer driekwart dat van Nederland.

De leiders komen voor hun tweede top van de zogenoemde Europese politieke gemeenschap (EPC), waarin nagenoeg heel Europa minus Rusland en bondgenoot Belarus zijn verenigd. Vorig jaar werd de bijeenkomst voor het eerst, in oktober in Praag gehouden, als signaal van Europese eenheid naar de Russische president Vladimir Poetin. Er kwamen toen 44 leiders, de verwachting is nu nog een paar meer.

De tweede EPC-top, een initiatief van de Franse president Emmanuel Macron, wordt met opzet in Moldavië gehouden. Het landje vroeg vorig jaar kort na de Russische invasie in Oekraïne net als dat land het EU-lidmaatschap aan. Het hoopt zo beter beschermd te zijn tegen de Russische dreiging. President Maia Sandu beschuldigde Rusland er in februari nog van een staatsgreep te beramen. Moskou ontkende dit.

De plek waar de EPC-top wordt gehouden, spreekt ook boekdelen. Het Mimi-kasteel in het dorp Bulboaca ligt hemelsbreed nauwelijks twintig kilometer van de grens met Oekraïne. Maar ook nog geen tien kilometer van Transnistrië, een dwergstaatje dat zich na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie in 1990 onafhankelijk verklaarde en politiek en financieel wordt gesteund door Rusland. Er zijn ook Russische troepen gestationeerd.

De top vergt enorme inspanningen om die in goede en veilige banen te leiden, en daarbij krijgt Moldavië hulp vanuit het ervaren Brussel. Alleen al het laten aan- en ‘s avonds weer afvliegen van bijna vijftig regeringsvliegtuigen, kort opeenvolgend op het kleine vliegveld van hoofdstad Chisinau, is volgens diplomaten een hoofdpijndossier.

Donderdag worden uit veiligheidsoverwegingen alle wegen tussen het vliegveld, de stad en het wijnkasteel in Bulboaca volledig afgezet om het hoge bezoek onder wie premier Mark Rutte naar hun vergaderplek te kunnen brengen. Ook de Oekraïense president Volodymyr Zelensky is uitgenodigd, maar of dat lukt zal pas na de landing worden bevestigd.

