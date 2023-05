EU zet zich schrap voor de zomer: dubbel zoveel blusvliegtuigen

dinsdag 30 mei 2023 , 15:17

Bron: The Council of the European Union

BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie vreest voor een zomer met veel bosbranden. Zij verdubbelt daarom het aantal blusvliegtuigen en -helikopters om EU-landen te hulp te schieten.

Europese rampbestrijders staat "een drukke, heel drukke zomer" te wachten, zegt verantwoordelijk Eurocommissaris Janez Lenarcic in een interview met het ANP en andere persbureaus die samenwerken in de European Newsroom. "Het jaar is al veel droger begonnen dan gemiddeld." Daardoor staat bijvoorbeeld Spanje er al beroerd voor nog voordat de zomer is begonnen. Door klimaatverandering "start het brandenseizoen veel eerder in het jaar en duurt het veel langer", aldus Lenarcic.

De EU kan straks in totaal niet 13, maar 28 blustoestellen inzetten om natuurbranden te bestrijden. De ministers voor rampenbestrijding van de EU-landen hebben dinsdag in Brussel afgesproken waar de tien grote blusvliegtuigen, veertien kleinere toestellen en vier blushelikopters worden gestationeerd. Ze gaan vooral naar Zuid-Europese landen, maar komen ook in Duitsland, Zweden en Tsjechië.

In Frankrijk, Portugal en Griekenland worden ook meer dan vierhonderd brandweerlieden geposteerd. Zij staan dan vast klaar om in actie te komen, zei Lenarcic in het Europese centrum voor de coördinatie van noodgevallenbestrijding, een zenuwcentrum vol beeldschermen waar alle natuur- en andere rampen in de EU op de voet worden gevolgd. "Bij een bosbrand telt elke seconde. Hoe meer tijd het kost hoe moeilijker het is om het vuur te doven." De brandweerlieden komen uit een tiental andere EU-lidstaten.

Delen

Terug naar boven