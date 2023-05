Felicitaties voor herkozen Turkse president Erdogan, ook van EU-leiders

maandag 29 mei 2023 , 2:38

© The Council of the European Union

ISTANBUL (ANP/RTR/AFP) - Nu de Turkse kiesraad officieel bevestigd heeft dat Recep Tayyip Erdogan opnieuw gekozen is tot president van zijn land, stromen uit de hele wereld de felicitaties binnen. Onder hen was de Franse president Emmanuel Macron, die erop wees dat Frankrijk en Turkije voor gigantische uitdagingen staan die ze samen moeten aangaan. Macron noemde onder meer de terugkeer van vrede op het Europese continent.

Ook de Braziliaanse president Luiz Inacio Lula da Silva betrok de wens voor vrede in zijn felicitaties aan Erdogan. Op Twitter schreef Lula dat Erdogan "kan rekenen op het partnerschap van Brazilië in wereldwijde samenwerking voor vrede, in de strijd tegen armoede en voor de ontwikkeling van de wereld".

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky greep de verkiezingswinst van Erdogan aan om diens rol als bemiddelaar in het conflict met Rusland te roemen. Op Twitter schreef hij in aanvulling op zijn felicitaties voor Erdogan: "We rekenen op de verdere versterking van de samenwerking voor de veiligheid en stabiliteit van Europa."

De Amerikaanse president Joe Biden schreef op Twitter: "Ik kijk ernaar uit om als NAVO-bondgenoten te blijven samenwerken aan bilaterale kwesties en mondiale uitdagingen." De Britse premier Rishi Sunak belde zondagavond volgens een regeringsverklaring met Erdogan, en schreef op Twitter dat hij hoopte de samenwerking tussen beide landen, "van het uitbreiden van de handel tot het aanpakken van veiligheidszaken als NAVO-bondgenoten", voort te zetten.

Secretaris-generaal Antonio Guterres van de Verenigde Naties liet middels een woordvoerder weten uit te kijken naar "het verder versterken van de samenwerking tussen Turkije en de Verenigde Naties."

Ook Charles Michel, voorzitter van de Europese Raad, en Europese Commissie-voorzitter Ursula von der Leyen stipten het belang van samenwerking aan in hun felicitaties aan Erdogan. De Duitse bondskanselier Olaf Scholz feliciteerde Erdogan en omschreef de twee landen als "naaste partners en bondgenoten" wier "mensen en economieën diep met elkaar verweven zijn".

Delen

Terug naar boven