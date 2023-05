Minister: energietransitie Europa niet mogelijk zonder China

zondag 28 mei 2023 , 12:48

Bron: Kevin Bergenhenegouwen / PDC

BRUSSEL (ANP) - De Europese energietransitie is niet mogelijk zonder China, waarschuwt minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Liesje Schreinemacher in een interview met de Britse zakenkrant Financial Times. Europa probeert minder afhankelijk van China te worden, maar moet daarbij niet helemaal 'ontkoppelen', stelt de bewindsvrouw. "Ze doen veel aan onderzoek en ontwikkeling en het zou zonde als we onze banden helemaal doorsnijden."

Volgens Schreinemacher heeft Nederland een sterke handelsrelatie met China. "We hebben elkaar nodig om onze economieën duurzamer te maken en voor de groene transitie."

De G7, waar Nederland via de Europese Unie aan tafel zit, sprak onlangs af de risico's van hun banden met China te verminderen. Dat willen ze bijvoorbeeld doen door meer ruwe materialen uit andere landen te halen en zelf schone techsectoren te ontwikkelen.

Volgens Schreinemacher betekent "het verminderen van onze strategische afhankelijkheden" niet dat we de handelsbanden helemaal moeten doorsnijden "zolang we onze bronnen voor materialen en onze leveringsketens nog aan het spreiden zijn".

Ook waarschuwt Schreinemacher ervoor om investeringen in Chinese bedrijven die met baanbrekende technologieën bezig zijn vooraf te screenen. Dat is volgens de minister een "heel zwaar instrument" om de economische belangen van het landenblok te beschermen. Nederland wil bij zo'n screening vooraf volgens haar "exact weten wat het doel is en hoe dit uitgevoerd kan worden".

De Nederlandse economie is het afgelopen decennium steeds meer verweven geraakt met die van China. De Chinese minister Qin Qang zei deze week in een gesprek met zijn ambtgenoot Wopke Hoekstra nog dat China de economische relatie met Nederland verder wil verdiepen. De Chinese minister zei dat Nederland voor China de toegangspoort tot de EU is.

Delen

Terug naar boven