Debat Staat van de Europese Unie sluit slechts beperkt aan op Europese wetgevende agenda

vrijdag 26 mei 2023 , 12:19

© Hakan Dahlstrohm

DEN HAAG (PDC) - Gisteren vond het debat over de Staat van de Europese Unie plaats, het jaarlijkse debat over (de toekomst van) de Europese Unie in de Tweede Kamer. Premier Rutte en minister Hoekstra gingen in debat met de Kamer. Verschillende Nederlandse Europarlementariërs waren uitgenodigd om ook een korte bijdrage te geven. De basis van het debat was het rapport dat minister Hoekstra in februari naar de Eerste en Tweede Kamer stuurde, waarin de visie van het kabinet op de wetgevende agenda van de Europese Commissie uiteengezet wordt.

Opvallend was dat de Kamerleden slechts in beperkte mate ingingen op deze wetgevende agenda van de Europese Commissie. Ingediende moties gingen bijvoorbeeld over het verhogen van het percentage Nederlandse ambtenaren in EU-instellingen, over het plaatsen van een EU-vlag in de plenaire zaal van de Tweede Kamer, over een Nederlands vertrek uit de EU en over een vlag met de beeltenissen van de twaalf Nederlandse provincies voor in de plenaire zaal.

Verder werden er ook moties gewijd aan de actuele ontwikkelingen in Rusland en Oekraïne, waarbij de PVV een motie indiende om geen F16's aan Oekraïne te leveren en GroenLinks, PvdA en Volt een motie indienden voor specifieke sancties voor de Russische nucleaire energiesector.

Wel was er aandacht voor de voorgestelde natuurherstelwet waar onder andere Eurocommissaris Frans Timmermans mee bezig is. CDA en SGP riepen respectievelijk op om 'een pauze in te lassen' en een 'een pas op de plaats te maken,' omdat de wet volgens hen grote impact zou hebben en de gevolgen onbekend zouden zijn.

Aanstaande dinsdag, 30 mei, wordt er gestemd over de ingediende moties.

Bron: tweedekamer.nl

Delen

Terug naar boven