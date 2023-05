Hofvijver mei: worden de Europese burgers vertegenwoordigd?

dinsdag 30 mei 2023 , 13:00

DEN HAAG (PDC) - “Het is niet genoeg dat jullie gaan stemmen. Roep ook jullie vrienden op om te stemmen, en als ze dat niet doen zal ik ze opbellen.” Dit was Roberta Metsola’s boodschap tijdens haar gesprek met studenten afgelopen maart in Den Haag. Metsola is op tour om de opkomstcijfers voor de verkiezingen volgend jaar op te krikken en zo de democratische legitimiteit te vergroten. Waarom is dit nodig? In de nieuwe uitgave van De Hofvijver duikt Lisa Janssen in de legitimiteitsproblemen van het Parlement.

Verder is er deze editie aandacht voor ontwikkelingen in België en Frankrijk. Terwijl in België druk wordt gediscussieerd over de Europese natuurherstelwet, staan in Frankrijk de verhoudingen nog steeds op scherp in de nasleep van de pensioenhervorming van president Macron. Verder is er ook nog aandacht voor Nederland en Europa: hoe zit het met de informatievoorziening over de EU van regering naar parlement?

