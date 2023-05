Telegraaf: Koopjes uit China en VS aan banden

vrijdag 26 mei 2023 , 3:27

Bron: The Council of the European Union

MEDIAWATCH (DE TELEGRAAF) - Het bestellen van goedkope spullen uit bijvoorbeeld China of de Verenigde Staten wordt moeilijker gemaakt. Minister Micky Adriaansens (Economische Zaken) werpt een drempel op voor fabrikanten van buiten de Europese Unie die hun producten hier willen verkopen, meldt De Telegraaf.

Makers van overzeese spullen moeten in het vervolg ook een vestiging of aanspreekpunt in de EU hebben, anders mogen ze niks in Nederland verkopen. De ingreep is volgens de minister nodig om mensen te beschermen die spullen hebben gekocht die vervolgens niet blijken te werken of onveilig zijn. "Je kunt niet ver genoeg gaan om onveilige producten van de markt te krijgen", zegt Adriaansens.

