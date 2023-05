DNB-president Knot: ECB moet tot en met juli rente verhogen

donderdag 25 mei 2023 , 20:16

AMSTERDAM (ANP/BLOOMBERG) - De Europese Centrale Bank (ECB) zal de rentetarieven in de eurozone ook in juni en juli nog moeten verhogen om de hoge inflatie onder controle te krijgen. Dat heeft president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB) gezegd in een interview met vier grote Europese kranten. En als dan een piek is bereikt zal de rente voor een "significante periode" op dat niveau moeten blijven, aldus Knot tegen de kranten Corriere della Sera, Les Echos, Handelsblatt en El Mundo.

Knot, die ook bestuurder is bij de ECB, stelt dat de onderliggende inflatie hardnekkiger is dan gedacht. Eerder deze maand krikte de ECB de rente opnieuw op, met 25 basispunten. ECB-president Christine Lagarde heeft gezegd dat de bank nog niet klaar is met het verhogen van de rente. Volgens Knot zijn verdere rentestappen in juni en juli volledig ingeprijsd op de financiële markten en moet de ECB daarom "leveren".

De DNB-president staat binnen de ECB bekend als een voorstander van agressieve renteverhogingen om de inflatie aan te pakken. De centrale bank probeert sinds vorig jaar de inflatie omlaag te krijgen door de rentes te verhogen, wat geld lenen duurder maakt en de economie afremt. Knot stelt dat het grootste deel van de impact op de inflatie van die monetaire stappen nog zichtbaar moet worden.

DNB-directielid Olaf Sleijpen zei eerder deze maand bij een briefing in de Tweede Kamer dat het inflatiebeeld nog altijd "zorgelijk" is, ondanks de recente afzwakking. Hij stelt dat zolang de kerninflatie te hoog blijft de ECB "verdere stappen moet nemen".

