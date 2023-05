Afgezette ondervoorzitter EU-parlement weer helemaal vrij

donderdag 25 mei 2023 , 15:47

Bron: Copyright: © European Union 2017 - Source : EP.

BRUSSEL (ANP) - De prominentste verdachte in het omkoopschandaal in het Europees Parlement is weer helemaal op vrije voeten. De Griekse Europarlementariër Eva Kaili hoeft ook geen elektronische enkelband meer te dragen, zegt het Belgische Openbaar Ministerie.

Kaili, destijds ondervoorzitter van het parlement, werd in december opgepakt omdat ze een aandeel zou hebben in wat Qatargate is gaan heten. Qatar, en mogelijk ook onder meer Marokko, zouden invloed hebben gekocht in het Europees Parlement. De politie vond bij invallen en huiszoekingen koffers met contanten.

De inmiddels afgezette ondervoorzitter van het parlement mocht zes weken geleden de gevangenis uit. Wel bleef ze toen nog onder elektronisch toezicht. Ze liet onlangs al weten dat ze haar werk als Europarlementariër wil hervatten.

De onderzoeksrechter vindt het nu niet langer nodig voor het onderzoek om Kaili vast te houden, laat het OM weten. De sociaaldemocrate is nog wel verdachte. Medeverdachten als haar Italiaanse partner dragen voorlopig nog een enkelband. In het onderzoek naar de affaire zit volgens sommige Belgische media weinig schot.

Delen

Terug naar boven