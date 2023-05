Europese Commissie wil particuliere belegger op weg helpen

woensdag 24 mei 2023 , 18:43

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie wil particulieren beter beschermen als ze gaan beleggen of investeren. Europeanen kiezen nu nog vaak voor sparen, terwijl het voor de economie gunstiger kan zijn als ze ook eens een andere bestemming voor hun geld aandurven, meent de commissie.

Banken keren op spaarrekeningen al jaren nauwelijks rente uit. Spaarders zien door de hoge inflatie zelfs spaargeld verdampen. Maar beleggen of investeren is ook niet altijd aantrekkelijk, omdat het soms moeilijk is risico's te overzien en banken, brokers, adviseurs en andere tussenpersonen flinke commissies in rekening brengen. Beleggingskosten zijn voor particulieren vaak veel hoger dan voor institutionele beleggers zoals pensioenfondsen. "Bij hun investeringskeuzes krijgen Europese consumenten nog niet de beste deal", zegt verantwoordelijk Eurocommissaris Valdis Dombrovskis.

Het dagelijks bestuur van de EU wil onder andere tussenpersonen verbieden om commissie te rekenen als ze klanten niet goed voorlichten. Ook wil het misleidende reclame aanpakken. De EU-landen en het Europees Parlement moeten nog wel met de voorstellen instemmen en passen die vaak nog aan.

De commissie wilde eigenlijk helemaal verbieden dat tussenpersonen provisie opstrijken, zoals in Nederland al tien jaar het geval is. Zo zouden ze de belangen van de klant beter voor ogen kunnen houden. Omdat dat plan veel verzet opriep, is het afgezwakt. Maar als er na drie jaar te weinig is verbeterd kan de commissie alsnog verder gaan, zegt zij.

Maar 17 procent van het totale kapitaal van Europese huishoudens bestond vorig jaar uit aandelen en obligaties. In bijvoorbeeld de Verenigde Staten is dat veel meer.

