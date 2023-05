Ook visserijcommissie EU-parlement verwerpt natuurherstelwet

woensdag 24 mei 2023 , 10:39

BRUSSEL (ANP) - Na de landbouwcommissie verwerpt ook de visserijcommissie van het Europees Parlement (EP) de voorgestelde Natuurherstelwet van Frans Timmermans, de vicevoorzitter van de Europese Commissie. Een meerderheid van de visserijcommissie wil dat de beoogde verordening van tafel gaat.

Timmermans heeft eerder al gewaarschuwd dat er geen nieuwe versie komt maar het verzet tegen zijn voorstellen om de natuur te herstellen lijkt steeds meer toe te nemen. EU-lidstaten als Nederland, boeren en het bedrijfsleven maken al langer bezwaar tegen de wet die nauwelijks ruimte zou overlaten om te boeren en te bouwen. Dinsdag sloot de Belgische premier Alexander De Croo zich aan bij de Franse president Emmanuel Macron met een pleidooi om "op de pauzeknop" te drukken. De Natuurherstelverordening moet zowel door de 27 lidstaten als het Europees Parlement worden goedgekeurd.

Het wetsvoorstel verplicht de uitbreiding van bestaande natuurgebieden en verbiedt dat natuur binnen en buiten de al beschermde Natura 2000-gebieden verslechtert. Voor de Nederlandse visserijsector zou het voorstel volgens Europarlementariër Jan Huitema (VVD) grote gevolgen hebben omdat een groot deel van de aangewezen natuur buiten Natura 2000-gebieden op zee ligt.

Volgende maand buigt ook de milieucommissie van het EP zich nog over de kwestie, voor het voltallige parlement er, naar verwachting tijdens de plenaire zitting in juli in Straatsburg, over stemt.

Delen

Terug naar boven