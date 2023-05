Premier België bepleit 'pauzeknop' Timmermans' natuurherstelwet

dinsdag 23 mei 2023 , 23:35

BRUSSEL (ANP) - De Belgische premier Alexander De Croo pleit voor het instellen van een pauze als het gaat om Europese klimaatwetgeving. In het Vlaamse actualiteitenprogramma Terzake zei hij dat het belangrijk is om "de kar niet te overladen" met nieuwe maatregelen, zoals vicevoorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans in zijn Natuurherstelwet voorstelt.

"Op een bepaald moment moet je een keuze maken. Is het nu het moment om alles tezelfdertijd te doen", aldus de liberale premier. "En dus vraag ik om op de pauzeknop te drukken. Overlaad de kar niet met zaken die strikt genomen eigenlijk niets te maken hebben met de klimaatopwarming. De andere zaken zijn ook belangrijk, maar die moeten we wel beter faseren in de tijd."

De voorgestelde Natuurherstelwet van 'klimaatman' Timmermans komt onder steeds meer druk te staan. Ook de Franse president Emmanuel Macron heeft om een pas op de plaats gevraagd met nog meer groene EU-wetgeving. Nederland, boeren en het bedrijfsleven maken al langer bezwaar tegen de wet die nauwelijks ruimte zou overlaten om te boeren en te bouwen. Voor de wet is de goedkeuring nodig van zowel de EU-lidstaten als het Europees Parlement. Ook in het parlement lijkt het verzet breder dan verwacht.

De Belgische coalitiepartij Groen noemt de uitspraken van De Croo "schandalig" en "niet gedekt door de regering". "Europese afspraken zijn geen vodje papier", aldus de partij. "Natuur en klimaat gaan hand in hand. In plaats van op een pauzeknop te willen drukken is er juist een versnelling nodig."

