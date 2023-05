Landbouwcommissie EU-parlement stemt tegen natuurherstelwet

dinsdag 23 mei 2023 , 18:31

Bron: © Liesbeth Weijs

BRUSSEL (ANP) - De landbouwcommissie van het Europees Parlement (EP) verwerpt de voorgestelde Natuurherstelwet van Frans Timmermans, de vicevoorzitter van de Europese Commissie. Een meerderheid van de parlementscommissie stemde in Brussel tegen de beoogde verordening, maar daarmee is die nog niet van tafel.

Ook de visserijcommissie (woensdag) en de milieucommissie (15 juni) van het EP moeten er nog over stemmen, en dan nog het voltallige parlement op de plenaire zitting in juli in Straatsburg. Timmermans riep de landbouwcommissie maandag nog op zijn voorstel niet te verwerpen. Tegenstanders willen dat de Natuurherstelwet terug naar de tekentafel gaat, maar Timmermans waarschuwde dat er geen nieuwe versie komt.

EU-lidstaten als Nederland, boeren en het bedrijfsleven maken al langer bezwaar tegen de wet die nauwelijks ruimte zou overlaten om te boeren en te bouwen. Voor de wet is de goedkeuring nodig van zowel de EU-lidstaten als het EP. CDA-voorvrouw Esther de Lange vroeg de commissie eerder al om de Natuurherstelwet in te trekken.

"We zijn best voor vergroening, maar niet voor dit voorstel", zegt Europarlementariër Bert-Jan Ruissen (SGP), die lid is van de landbouwcommissie. "Dit zou Nederland nog veel verder op slot zetten dan de stikstofcrisis." VVD-collega Jan Huitema: "We moeten leren van de fouten die gemaakt zijn bij het opstellen van eerdere natuurwetten. Vergaande juridisch bindende doelen op EU-niveau helpen niet bij het herstellen van natuur, maar zorgen alleen maar dat alles op slot komt."

Het voorstel betekent dat alle lidstaten plannen moeten indienen met maatregelen om de natuur te herstellen. Voor de landbouwsector zouden ook vergaande eisen gaan gelden.

