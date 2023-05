EU straft investeringsvehikel Iraanse Revolutionaire Garde

maandag 22 mei 2023 , 16:48

BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie probeert een belangrijke inkomstenbron van de Iraanse Revolutionaire Garde af te knijpen. De sancties tegen het investeringsvehikel van de garde maken deel uit van een achtste ronde van Europese strafmaatregelen voor het neerslaan van de protesten in het land.

De EU probeert al langer de garde, een schaduwleger dat ook belangrijke delen van de Iraanse economie in zijn greep heeft, te treffen. Ondanks aandringen van onder meer Nederland lukte het tot dusver niet om het keurkorps aan te merken als een terroristische organisatie. Maar de EU pakt wel de zogeheten Coöperatiestichting van de garde aan, hebben de buitenlandministers van de EU-landen besloten.

Kapitaal dat de Coöperatiestichting in de EU heeft gestald, wordt bevroren. Europese bedrijven en burgers mogen ook geen zaken meer met de stichting doen. Datzelfde geldt voor een radicale studentenafdeling van de garde die elk protest en tegenspraak op universiteiten de kop zou indrukken. Ook drie hoge politiemensen en twee anderen met een aandeel in de onderdrukking krijgen deze sancties opgelegd. Zij kunnen bovendien de EU niet meer in.

De EU voert sinds oktober, met acht achtereenvolgende sanctiepakketten, de druk op het ultraconservatieve regime in Teheran op. Maar Teheran geeft geen krimp en smoort de afgelopen najaar opgekomen protestbeweging met harde hand.

De protesten braken uit na de dood van een jonge vrouw in handen van de zedenpolitie. Ze was meegenomen omdat ze haar hoofddoek niet fatsoenlijk zou hebben gedragen.

