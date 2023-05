Bulgarije krijgt komende regeringsperiode twee premiers

maandag 22 mei 2023 , 15:59

SOFIA (ANP/AFP) - Bulgarije moet na een jarenlange politieke patstelling weer een stabiele regering krijgen. Oud-eurocommissaris Marija Gabriel maakte in hoofdstad Sofia bekend dat daar een compromis over is gesloten. Het Oost-Europese land krijgt voor het eerst in de geschiedenis een roterend premierschap, waarbij twee politici elkaar afwisselen als regeringschef.

"We hebben allemaal veel concessies gedaan", zei Gabriel. De twee grootste partijen in het parlement gaan voor een periode van achttien maanden een regeringsploeg vormen die bestaat uit experts. De 60-jarige Nikolai Denkov van anticorruptiepartij PP mag eerst aantreden als premier. Hij wordt na negen maanden afgelost door Gabriel (44) van de centrumrechtse GERB.

Het lukte Gabriel eerder niet een coalitie met kleinere partijen te vormen met haarzelf als premier. Dat leidde tot het compromis met de PP. Denkov zei dat het belangrijk was om nieuwe verkiezingen te voorkomen. Bulgaren hebben vijf parlementsverkiezingen in twee jaar tijd achter de rug. De aanhoudende politieke onrust dwarsboomde onder meer het plan om in 2024 de euro in te voeren.

