Europarlementariër Dorien Rookmaker wil met eigen partij aan Europese verkiezingen deelnemen

maandag 22 mei 2023 , 12:50

DEN HAAG (PDC) - De Nederlandse Europarlementariër Dorien Rookmaker wil met haar partij Meer Directe Democratie (MDD) deelnemen aan de Europese verkiezingen. Dit wil ze doen zonder partijprogramma en partijdiscipline, waardoor iedereen op de lijst een eigen mandaat heeft.

Rookmaker ziet haar partij als een platform. Iedereen die boven de achttien is en democratische principes onderschrijft, kan op de lijst komen. Als ze worden verkozen mogen ze vervolgens hun eigen standpunten bepalen. Haar doel is om zo meer kritische Europarlementariërs in het Parlement te krijgen. Het is nog niet zeker of het Rookmaker zal lukken om met haar partij deel te nemen, dit is afhankelijk van de hoeveelheid kandidaten en financiële steun voor haar plan.

Rookmaker is sinds 12 februari 2020 lid van het Europees Parlement. Ze is zelfstandig Europarlementariër en is sinds 7 december 2021 onderdeel van de fractie van Europese Conservatieven en Hervormers (ECR). Daarvoor was ze van 11 juni 2019 tot 11 februari 2020 lid van de Eerste Kamer namens de Fractie-Otten. Met het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie kreeg Nederland er drie zetels in het Parlement bij, Rookmaker nam er één daarvan in.

Bron: Brusselse Nieuwe

Delen

Terug naar boven