WSJ: Facebook-moeder Meta krijgt EU-boete van 1,3 miljard dollar

maandag 22 mei 2023

BRUSSEL (ANP) - Europese privacytoezichthouders hebben Meta Platforms een boete opgelegd van 1,3 miljard dollar, omgerekend 1,2 miljard euro. Het moederbedrijf van Facebook zou gegevens van gebruikers hebben doorgestuurd naar de Verenigde Staten. Dat meldt zakenkrant The Wall Street Journal op basis van ingewijden. De boete wordt naar verwachting maandag later op de dag bekendgemaakt.

Persbureau Reuters meldde vorige week al op basis van bronnen dat Meta geconfronteerd zou worden met een recordboete. De toezichthouders van de Europese Unie willen dat het juridisch onmogelijk wordt voor Facebook om Europese gebruikersgegevens naar de VS te sturen. Zij vrezen namelijk dat deze in handen kunnen komen van Amerikaanse inlichtingendiensten.

Begin dit jaar kreeg Meta al een boete van 390 miljoen euro opgelegd van de Ierse privacytoezichthouder Data Privacy Commissioner (DPC). Het bedrijf kreeg die straf voor de manier waarop gebruikersgegevens worden gebruikt voor gepersonaliseerde advertenties. Dat was niet de eerste boete. Zo legde de DPC in september Meta-dochter Instagram nog een boete op van 405 miljoen euro en in november was al sprake van een boete van 265 miljoen euro voor Meta.

Volgens de Europese datawetgeving kunnen bedrijven worden onderzocht door de privacywaakhond van het land waar zij hun Europese hoofdkantoor hebben. Meta heeft een Europees hoofdkantoor in Ierland.

