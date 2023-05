Europese Commissie wil nieuwe douaneregels om pakketjesvloed aan te kunnen

woensdag 17 mei 2023 , 19:47

Bron: © European Union, 2016

BRUSSEL (ANP) - De Europese douaneregels kunnen veel simpeler, vindt de Europese Commissie. En dat is nodig ook, want er gaan komende jaren alleen nog maar meer pakketjes de grens over en daar heeft de douane soms weinig greep op. Bovendien heeft de douane te maken met steeds meer Europese regels om bijvoorbeeld klimaat, milieu en mensenrechten te beschermen.

Bedrijven als Amazon, Alibaba en Zalando moeten voortaan zelf garanderen dat hun pakketjes aan de douaneverplichtingen voldoen. Dat moet niet langer de zorg zijn van de klant, vindt de commissie. Bovendien moeten ze meteen al btw heffen. Een plotselinge hogere prijs voor klanten moet zo verleden tijd worden. Veel pakketjes worden sowieso duurder, want de commissie wil producten onder de 150 euro niet langer vrijstellen van invoerrechten.

De commissie stelt voor om douane-informatie voortaan samen te brengen bij één Europees Knooppunt voor Douanegegevens. Dat moet importeurs in de EU tijd en geld schelen. De besparing kan zomaar oplopen tot 2,7 miljard euro per jaar, schat verantwoordelijk Eurocommissaris Paolo Gentiloni. Overheden kunnen afscheid nemen van de 111 systemen die ze nu nog gebruiken en zo ook nog tot 2 miljard besparen.

Door patronen te ontwaren in de samengebrachte gegevens kan een nieuwe Europese douaneautoriteit beter onderscheiden waar een scherp oog nodig is en waar niet, hoopt het dagelijks bestuur van de EU. Daarvoor zet de nieuwe autoriteit ook kunstmatige intelligentie in. Voorbeeldige importeurs kunnen mettertijd zelfs helemaal ontkomen aan allerlei douaneverplichtingen. Alle aandacht kan zo naar verdachte zendingen.

Delen

Terug naar boven